Giù dalla finestra di casa: lei è grave, morto il cane

La mamma esce e lei si getta dalla finestra del loro appartamento al quarto piano con in braccio il cane: 33enne jesina in prognosi riservata all’ospedale di Torrette mentre il cane è morto sul colpo. È accaduto ieri pomeriggio, a pochi minuti dalle 18, in una zona residenziale non lontana dai giardini pubblici di viale Cavallotti. La donna che da qualche tempo, secondo le prime ricostruzioni, soffriva di qualche problema personale, avrebbe approfittato di un momento di solitudine per gettarsi dal quarto piano. Rimasta sempre cosciente durante i soccorsi, la 33enne nella caduta ha riportato numerosi traumi e fratture. Le sue condizioni sono molto gravi, i medici si sono riservati la prognosi ma per l’altezza dalla quale è caduta è stata come miracolata. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini, sotto choc. Non c’è stato purtroppo nulla da fare invece per il cagnolino alla quale la 33enne era estremamente legata e con il quale, per questo, aveva scelto di lasciare questa vita. È toccato ai carabinieri accorsi sul posto, riferire delle condizioni della ragazza alla mamma disperata.