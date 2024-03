Giù gli alberi: "L’abbiamo fatto per i cittadini"

"Ecco come erano compromessi i sei alberi di piazza Altini: il taglio appena effettuato ha preservato la sicurezza dei cittadini". Così ieri dalla giunta Ghergo dopo il completamento del taglio di cinque alberi. Un intervento che non aveva mancato di sollevare polemiche in città, specie da parte di chi desiderava preservare il verde e ha trovato in strada i divieti di sosta necessari a consentire l’abbattimento. Nei mesi scorsi, in occasione delle giornate con forte raffiche di vento, diversi alberi erano caduti anche nei parchi cittadini chiusi per precauzione dal sindaco Ghergo. "Abbiamo iniziato – spiegano dal Comune – gli interventi di messa in sicurezza degli spazi aperti su cui sono presenti alberi malati con stabilità compromessa per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare l’incolumità degli spazi pubblici. Nell’ambito del progetto di cura e gestione del verde cittadino, ogni albero censito è stato esaminato individualmente, con l’obiettivo di preservare quelli in buona salute e intervenire in modo mirato dove necessario. I lavori, a seguito delle verifiche scaturite dal censimento tecnico sullo stato di salute degli alberi della città, sono iniziati da piazza Altini che presentava una situazione pregiudizievole per la presenza di sei alberi malati in modo non recuperabile. Lo stato dei tronchi degli alberi abbattuti – evidenziano – ha mostrato in modo evidente il grado di compromissione irreversibile delle piante abbattute: alberi malati e danneggiati, impossibili da recuperare, che rappresentavano un rischio concreto per la comunità". Il sindaco Daniela Ghergo e l’assessore all’Ambiente Gabriele Comodi ci tengono a sottolineare il "valore" di questo intervento "non solo per la sicurezza immediata ma anche per il benessere a lungo termine dell’ecosistema urbano. Il piano di manutenzione del verde cittadino – concludono – rappresenta un valore aggiunto nella salvaguardia ambientale per il suo approccio rispettoso della specificità di ogni albero e per l’attenzione alla salute ambientale della città, nell’ottica della prevenzione, della sicurezza dei cittadini e della cura dell’ambiente. Nei casi in cui sarà necessario procedere all’abbattimento di alberi danneggiati a causa di malattie non curabili – aveva già comunicato l’amministrazione – verrà pianificata la piantumazione di alberi giovani, le cui specie saranno compatibili con il clima e le temperature presenti sul nostro territorio. Un nuovo approccio quindi, nel rispetto della specificità di ogni albero". Sara Ferreri