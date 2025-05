Giù i sedici pioppi di via Mercantini

Oggi giù i pioppi in via Mercantini: "hanno gravi criticità". Sono partiti lunedì i lavori di taglio delle siepi in diverse zone della città, tra cui il lungomare. Sempre lunedì è partito anche il 4° intervento di taglio del verde pubblico programmato in tutta la città. Ma l’attenzione è tutta su via Mercantini dove oggi saranno abbattuti 16 pioppi: "Le analisi tecniche hanno evidenziato gravi criticità che non lasciano alternative – spiega Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente e al porto – dopo l’abbattimento interverremo insieme all’Ufficio Strade per il ripristino delle alberature e la sistemazione dei marciapiedi della via". Un restyling auspicato non solo dai residenti, ma dalle tante persone che ogni giorno percorrono quel tratto di strada. "L’attenzione al verde pubblico non si ferma – prosegue la Campagnolo – cura, sicurezza e decoro restano la nostra priorità". Le associazioni ambientaliste erano intervenute con un flash mob in bicicletta, durante il quale, sui pioppi di via Mercantini erano stati affissi dei cartelli contro gli abbattimenti che già avevano interessato gli esemplari lato mare, anch’essi abbattuti dopo le analisi tecniche. Ieri si è diffusa la notizia dell’abbattimento dei 16 pioppi e sui social sono stati in molti a schierarsi in difesa degli alberi, ma le perizie effettuate dagli agronomi non lascerebbero alternative a quella dell’eliminazione dei vecchi arbusti. Un intervento fotocopia di quello di viale Anita Garibaldi che prevede anche un rifacimento dei marciapiedi, in alcuni tratti impercorribili e di una pista ciclabile più idonea in sostituzione di quella esistente.

Un’ordinaria operazione di manutenzione del verde ha riguardato anche il rifacimento del prato della Rocca Roveresca, un intervento, che attraverso i marciapiedi ha lasciato sempre fruibile l’accesso e che ha restituito il decoro in uno dei movimenti simbolo della città. Un prato uniforme quello con cui si presenta la Rocca Roversca in vista della stagione estiva, quando i giardini Palazzesi diventeranno location di numerosi eventi. Condizioni meteorologiche permettendo, l’attenzione sarà poi rivolta anche al lungomare dove il taglio delle siepi si unisce all’allestimento delle strutture idonee al ricovero delle attrezzature nelle spiagge libere, ma anche la sistemazione dei cestini, oltre ai nuovi orari di raccolta differenziata che come ogni consentiranno una maggiore pulizia sul lungomare.