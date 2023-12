Giù il ponte San Carlo. C’è il punto di soccorso Inaugurazione della nuova postazione di pronto soccorso in via Minonna: il presidente del comitato Cri e tutto il personale invitano la popolazione cittadina. Servizio attivo dal primo ottobre, per assicurare pronto soccorso e trasporto in emergenza. Cerimonia per incontrare la gente e rassicurarla.