"Giù le mani da Senigallia: protesta contro il taglio dei pini".

Il caso dei pini in viale Anita Garibaldi: dopo la raccolta di firme, alcuni residenti hanno cercato di fermarne l’abbattimento. Ieri, poco dopo le nove, sul posto è arrivato anche il sindaco, con lui una volante che ha riportato la situazione alla normalità. L’abbattimento è relativo a una parte dei ventitré alberi sui quali il Tar Marche ha recentemente dato ragione all’amministrazione comunale. Ormai da circa un mese il primo tratto di viale Anita Garibaldi è tornato percorribile dalle auto dopo una lunga chiusura per consentire il rifacimento del manto stradale e dei sottoservizi. Da tempo, il manto stradale era diventato impercorribile a causa degli smottamenti causati dalle radici degli alberi. Lavori da tempo auspicati da tutti i cittadini, in quanto viale Anita Garibaldi è una delle strade più transitate della città. "Il progetto riguarda sia la ripiantumazione, con piante adeguate alla città, dopo l’abbattimento dei pini, che il rifacimento totale dei sottoservizi – spiega Elena Campagnolo, assessore comunale all’ambiente –. Si tratta di un progetto ambientale per fare in modo, con la condivisione delle fognature bianche e nere, che Senigallia non finisca sott’acqua a ogni pioggia. Si tratta di un lavoro importante e indispensabile. Ci saranno inoltre una pista ciclabile e un marciapiede, un primo passo per l’abbattimento delle barriere architettoniche". L’intero viale, oltre agli smottamenti che rendevano pericolosa la circolazione, soprattutto di biciclette e di motociclette, era facilmente soggetto anche ad allagamenti.