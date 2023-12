Giù l’ex Benincasa. Lavori a Tavernelle

Via libera al progetto di fattibilità per la demolizione dell’ex scuola Benincasa (ed ex Un tetto per tutti) alla Palombella. Un progetto da 870mila euro. L’immobile, che negli ultimi anni aveva accolto un centro comunale di accoglienza per senza fissa dimora, era stato costruito alla fine degli anni Cinquanta per ospitare una scuola ma a seguito della frana del 1982, era stato dismesso. Nel 2021 è stato liberato completamente dopo che una verifica statica del fabbricato ha rilevato un elevato degrado delle strutture dell’edificio, con particolare riferimento alle armature metalliche del calcestruzzo armato. L’area diventerà un parco urbano e area di parcheggio. Sempre giovedì la giunta ha approvato un intervento di riqualificazione nel cimitero di Tavernelle che consiste nella demolizione e la ricostruzione con ampliamento di una serie di colombari e la sistemazione dell’area limitrofa e la costruzione di nuovi.

Nella seduta precedente la giunta aveva confermato i canoni concessori per loculi e ossarini dei cimiteri comunali di Ancona, relativamente all’annualità 2023-2024. I canoni restano invariati rispetto alla precedente delibera del 2022.