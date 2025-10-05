Giubileo, al via la Peregrinatio. La Madonna di Loreto verso Roma

E’ partita dalla Basilica di Loreto la Peregrinatio Mariae che domenica 12 raggiungerà piazza San Pietro a Roma. A celebrare la messa il vescovo di Macerata e presidente della Conferenza episcopale marchigiana monsignor Nazzareno Marconi, insieme a monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito della Diocesi di Fabriano-Matelica nonché ideatore del pellegrinaggio Macerata-Loreto, alla presenza delle autorità civili e militari. La statua della Madonna di Loreto è stata accompagnata nel trasporto dai militari dell’Aeronautica militare.

Al termine della celebrazione eucaristica e prima della partenza per la seconda tappa della giornata, prevista a Recanati, si sono svolte anche la benedizione e la consegna dei rosari ai presenti.

A Roma, tra una settimana, la messa presieduta dal papa Leone in piazza San Pietro, culmine del Giubileo della spiritualità mariana.

L’evento giubilare è promosso dalla Regione ecclesiastica Marche e organizzato dalla Fondazione Giustiniani Bandini, in collaborazione con il Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della via Lauretana, e con tutte le Diocesi lungo il percorso.

La Peregrinatio Mariae si colloca, inoltre, tra le iniziative più significative previste per il Giubileo 2025 dalla Regione Marche, nell’ambito del progetto ’Pellegrini di speranza’.

Il pellegrinaggio rientra pure nel calendario dei grandi eventi della Santa Sede.