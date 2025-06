Giubileo, la chiesa dei Cancelli aperta fino a mezzanotte

La Chiesa dei Cancelli aperta dalle 7 alle 24: "É una delle tappe privilegiate del Giubileo".

"A causa delle ferite lasciate dagli eventi sismici del novembre 2022 la Cattedrale di Senigallia, dedicata a San Pietro Apostolo, è ancora chiusa ma una buona notizia illumina il cammino spirituale della città e diocesi: la chiesa giubilare di Santa Maria Assunta ai Cancelli, con funzione di chiesa cattedrale e parrocchiale è aperta non solo di giorno ma anche di notte ed è punto di riferimento per la preghiera, la meditazione e la vita comunitaria della parrocchia del Duomo, dell’unità pastorale, della città - spiega la Diocesi in un comunicato - la chiesa è aperta tutti i giorni dalle 7 alle 24, offrendo un’oasi di silenzio, raccoglimento e luce per chiunque voglia vivere un momento di fede, anche solo per una breve sosta nel quotidiano, magari nella pausa pranzo".

Inoltre, in occasione del Giubileo, Santa Maria Assunta diventa una delle tappe privilegiate per un piccolo pellegrinaggio. Grazie alla "Carta del Pellegrino", disponibile in tutte le parrocchie di Senigallia, è possibile vivere un percorso spirituale semplice ma intenso, toccando le chiese del centro e riscoprendo la bellezza della preghiera personale e condivisa".

Aperta in orario serale anche la Pinacoteca Diocesana, dal giovedì alla domenica, dalle 21, alle 24.