Giubileo, l’Archivio e la biblioteca diocesana aprono le porte ai visitatori

In occasione del Giubileo l’Archivio e la biblioteca diocesana di Fabriano aprono le porte ai visitatori. Il vescovo Francesco Massara, infatti, ha aderito al progetto Nazionale Cei. Il via, nella città della carta, venerdì prossimo nell’ambito dei festeggiamenti di San Francesco d’Assisi. Si tratta di un percorso che mette al centro il territorio della Diocesi di Fabriano-Matelica, la bellezza dell’arte, la memoria custodita negli archivi, la sapienza racchiusa nei libri.

"Nelle opere, nei documenti si riflette la storia di una comunità – spiega la delegata diocesana per l’Archivio, Martina Cerioni. – Il Giubileo diventa occasione per riscoprire quei tesori visibili e invisibili che ci uniscono, per offrire un segno di accoglienza, fede e bellezza". Si parte venerdì (ore 18) alla sala Ubaldi, con il primo incontro dal titolo "Il Cantico delle Creature: il suo ottavo centenario" con la professoressa Maria Cristina Corvo. Saranno presenti i frati minori dell’Eremo di Santa Maria di Valdisasso con la loro testimonianza. L’ 11 ottobre poi alle 17,30, in Sala Ubaldi ospite la professoressa Ilaria Fiumi Sermattei, erede dei Conti Della Genga che racconterà la storia del Giubileo del 1825 di papa Leone XII al secolo Annibale Della Genga, suo antenato, e quella della sua famiglia a Fabriano. Il 12 ottobre, invece, è prevista l’apertura straordinaria dell’Archivio Diocesano di Fabriano: sarà possibile visitare, (percorso guidato, in tre turni, ogni due ore, dalle 14,30) l’Archivio e i suoi tesori. Ingresso gratuito su prenotazione, fino ad esaurimento posti.