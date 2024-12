Giubileo, oggi l’avvio con il vescovo Manenti

Oggi l’apertura dell’Anno Giubilare, sospese le messe del pomeriggio. Appuntamento alle 18 nel Sagrato della Cattedrale per un breve cammino fino alla Chiesa di Santa Maria Assunta dei Cancelli, dove avrà luogo la S. Messa presieduta del vescovo Franco Manenti.

Il vescovo Franco ha inoltre stabilito che accanto alla Chiesa dei Cancelli, siano Chiese Giubilari il Santuario di Santa Maria Goretti a Corinaldo, il Santuario della Madonna della Rosa ad Ostra e il Santuario di San Pasquale ad Ostra Vetere.

La Messa di apertura dell’anno Giubilare sarà trasmessa in diretta su Radio Duomo (95.200) e sui canali social radioduomo/vocemisena (facebook e youtube).

La Diocesi di Senigallia ha inoltre ideato in occasione del giubileo 2025 il cammino Iter Suasanum, un viaggio nella storia, nella fede e nella natura di un’area a cavallo del fiume Cesano, un viaggio che si propone di eliminare le barriere fisiche, sensoriali o cognitive per poter restituire davvero a tutti i luoghi e le infrastrutture; così come di implementare servizi e informazioni rivolte a turisti, pellegrini ma anche agli stessi residenti. Un’opportunità che riporta la bellezza di luoghi e monumenti all’esperienza originaria di ogni persona, medicina per le ferite della vita.