Giubileo, scoperti hotel e ristorante abusivi

Non ha passato i controlli della Polizia di Stato, dell’Ispettorato territoriale del lavoro e del personale Ast di Ancona una struttura ricettiva di Loreto. Un hotel con annesso ristorante che operava abusivamente. Al loro ingresso i poliziotti hanno verificato che la struttura alberghiera ospitava alcune persone che si trovavano a Loreto per motivi di lavoro, apprendendo dalle dichiarazioni degli ospiti che uno di loro alloggiava nella struttura da oltre un anno. Il ristorante interno, con una capacità ricettiva di circa 70 persone, era perfettamente funzionante e nelle adiacenze era presente una cucina industriale.

Nei confronti del gestore di fatto della struttura, una donna loretana di 61 anni, e del legale rappresentante della società cui facevano capo albergo e ristorante abusivi, ucraino di 45 anni, è scattata la doppia denuncia per la violazione dell’articolo 109 del Tulps, che stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive devono comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, attraverso la consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero Interno.

Il 45enne è stato anche sanzionato e dovrà pagare cinquemila euro di multa per aver realizzato un ristorante senza autorizzazioni, violando in tal modo la legge regionale 22 del 2021, cui si aggiunge un’altra sanzione che va da 500 a mille 500 euro per l’attività alberghiera abusiva, (in violazione della legge regionale 9 del 2006). L’Ast poi ha sanzionato l’ucraino per duemila e 500 euro per la mancanza di autorizzazione sanitaria e l’Ispettorato del lavoro ha sospeso la prosecuzione dell’attività abusiva per mancanza di Dvr, il documento della valutazione del rischio).

Il Comune di Loreto dovrà emettere un’ordinanza di cessazione immediata delle attività abusive. Il controllo e l’intera operazione che ne è conseguita si inserisce nell’ambito del rafforzamento dei controlli di sicurezza richiesti lo scorso anno dal ministero dell’Interno in occasione del il Giubileo 2025. Proprio per questo il questore di Ancona Cesare Capocasa ha predisposto una serie di verifiche specifiche, anche con finalità anti-terrorismo, mirate a verificare il rispetto della normativa legata al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, proprio quello violato dall’albergo loretano.

Silvia Santini