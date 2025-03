Giulia Rinaldoni arriva nona a Verona nelle Under 23

E’ una Superbike che promette bene quella che ha iniziato in questo fine settimana la stagione 2025. Subito un piazzamento nella top ten per le ragazze del team fidardense con il nono posto di Giulia Rinaldoni nelle Under 23 (15ª assoluta insieme alle Open), a Verona, al parco delle Colombare, nel Verona Mtb International. In precedenza la Superbike Team Castelfidardo Bravi Platforms, scuola di ciclismo fuoristrada e Academy, si era presentata con la tradizionale foto di gruppo (sopra). Per la stagione 2025 sono oltre 80 i giovani tesserati pronti ad affrontare un anno da protagonisti: dai piccoli Giovanissimi ai ragazzi e alle ragazze pronti a misurarsi a livello nazionale e internazionale, a partire proprio da Giulia Rinaldoni. La giovane di Morrovalle, più volte tricolore, ha scelto infatti il team guidato da Rossano Mazzieri. "Qui ho sempre trovato i sorrisi, l’incoraggiamento, la felicità: il segreto per allenarsi bene ed essere sereni in gara". E’ questo il manifesto della Superbike Team Castelfidardo Bravi Platforms che ha premiato durante il vernissage anche i ciclisti che hanno ottenuto risultati la scorsa stagione: Giulia Riccobelli, Gaia Andreoni, Manuel Filippetti, David Proietti, Riccardo Corsetti e Fabrizio Tribuzi. Super premio alla carriera ad Angela Campanari: biker e dinamica collaboratrice del club.