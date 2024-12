Giuliodori: "Abbiamo difeso bene e rischiato poco, un plauso ai ragazzi"

Un altro prezioso successo per il Castelfidardo di mister Giuliodori che espugna per 1-0 il campo del Roma City. Lo stesso tecnico dei fidardensi si dice ovviamente soddisfatto al termine della gara: "Abbiamo disputato una buona gara - analizza Giuliodori - su un campo difficile sia per la qualità dell’avversario che a livello di terreno di gioco. Era molto difficile giocare con la palla a terra, quindi è venuta fuori una gara sporca e lottata soprattutto sulle seconde palle". Queste le prime parole di Giuliodori che poi aggiunge: "Devo dare merito ai ragazzi che l’hanno interpretata nel migliore dei modi. Abbiamo disputato un buon primo tempo e trovato il gol in avvio, poi abbiamo controllato e sfiorato il raddoppio con Baldini. In generale mi sono piaciuti atteggiamento ed esecuzione, peccato solo non aver concretizzato di più per quanto creato". Giuliodori in chiusura parla anche della fase difensiva e del momento dei suoi ragazzi: "Abbiamo difeso bene e rischiato poco, il nostro portiere è stato inoperoso. Sono soddisfatto di quanto visto anche perchè era importantissimo ottenere questi tre punti. Ora bisogna continuare su questa strada e fare ancora un plauso a questi ragazzi".