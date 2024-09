Giuliodori: "Peccato, non meritavamo un passivo così"

Rammarico Castelfidardo. La squadra di Giuliodori illude tutti con una partenza sprint, mettendo sotto – nel gioco e nelle occasioni la quotata Vigor Senigallia – poi però si perde. "Siamo partiti molto bene nel primo tempo, soprattutto fino al loro vantaggio – l’analisi di Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo –. Abbiamo creato tre quattro occasioni nitide a tu per tu con il portiere che non siamo riusciti a sfruttare. Avevamo fatto benissimo, poi abbiamo preso il primo gol evitabile, su una palla inattiva. Nel secondo tempo su un’altra palla dietro la linea difensiva abbiamo beccato il secondo gol e in questa categoria gli errori li paghi pesantemente. Perché la qualità si alza e di conseguenza i giocatori forti e bravi ti puniscono". Il doppio svantaggio ha pesato sui biancoverdi. "Sullo 0-2 mi è dispiaciuto che la squadra si sia disunita. Ci può anche stare, perché giocavamo con sei under, ma è un passivo un po’ troppo ampio e se alla Vigor gli concedi spazi poi ti punisce". Come è stato in pieno recupero con il terzo gol ospite. "Determinati giocatori possono mettere la palla dove vogliono, se concedi il minimo varco hanno il piede per fare male. Dovremo essere bravi a capire subito determinate situazioni e concetti". Per cercare di regalare la prima soddisfazione ai tifosi "che ci sostengono sempre sia in casa che fuori".