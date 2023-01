Giunta Bartozzi tra rimpasto e polemiche

Crisi di giunta e rimpasto, mentre il sindaco Damiano Bartozzi è al lavoro per sostituire almeno due assessori, divampano le polemiche. Il primo cittadino sta cercando di individuare i successori degli assessori democrat (Montemarciano Democrazia solidarietà) Lorenzo Seta (cultura, ambiente, associazionismo, turismo e politiche giovanili) e Leila Hojat Gholamhazrat (tutela della salute, scuola, fondi europei, diritti umani, pari opportunità, pace ed integrazione). Per ora nessun commento ufficiale dalla giunta né dal sindaco sull’imminente rimpasto finalizzato a portare avanti la consiliatura fino alla scadenza naturale della primavera 2024. "Se le indiscrezioni corrispondono al vero - evidenziano i consiglieri Maurizio Grilli, Fabiola Caprari, Gilberto Ripanti e Renzo Sordoni (Progetto Montemarciano) -, allora avranno perso ancora un’occasione per prendere l’unica decisione davvero sensata per il bene della comunità e del territorio: dimettersi tutti, sciogliendo il consiglio. Avevano fatto promesse roboanti per costruire il futuro insieme ai cittadini, invece in metà mandato c’è un disavanzo di gestione, anno 2019, di 1,3 milioni di euro, c’è la rinuncia alla realizzazione della nuova scuola. E poi la chiusura della biblioteca e della sala del consiglio, del municipio per assenza della certificazione di agibilità, la chiusura del teatro per manutenzione deficitaria e ancora la chiusura del ponte sulla foce del Rubiano. Infine la chiusura della scuola di via Marotti. Nessun Comune della zona presenta tante criticità e questo è un fatto ineludibile che non può trovare giustificazioni diverse dall’incapacità politico amministrativa".

Sara Ferreri