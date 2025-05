Giunta e l’addio di Pisani: "Sostituto, tempi stretti"

Hanno generato un’ondata di malumori, tra l’opposizione e non solo, le dimissioni dell’assessore alle Attività produttive di Fabriano Francesca Pisani, annunciate durante il Consiglio comunale di martedì sera.

"Sarà nominato un nuovo assessore, a breve, nel frattempo l’interim lo coprirà la sottoscritta", ha affermato ieri il sindaco Daniela Ghergo. E’ partito intanto il toto nomi per la sostituta che dovrebbe essere donna per il rispetto delle quote rosa in giunta. La scelta potrebbe anche essere esterna agli "eletti" ma circolano anche i nomi di Barbara Pallucca, ex assessore alla Cultura con la giunta Sagramola, e la consigliera Pd Graziella Monacelli. L’assessore ha motivato la scelta sottolineando che l’Amministrazione sta entrando nell’ultimo biennio del mandato, una fase in cui l’impegno richiesto a ciascun componente della Giunta diventa sempre più intenso.

Critico il circolo di Fratelli d’Italia con il consigliere Danilo Silvi: "Che questa legislatura non fosse cominciata sotto un buon auspicio si era capito sin da subito. Il primo a lasciare la maggioranza è stato il consigliere Marco Spuri seguito poco dopo dall’assessore Dilia Spuri, persone serie e stimate che proprio per questo, intuendo fin da subito la pochezza della ’squadra di governo’ e i disastri amministrativi che ne sarebbero conseguiti, hanno saggiamente abbandonato la nave prima del naufragio annunciato. Dopo aver inanellato un insuccesso dietro l’altro, con la città ridotta ai minimi termini, un altro assessore lascia la giunta. Sono passati tre anni dall’insediamento dell’amministrazione e solo ora l’assessore Pisani si accorge di non avere tempo sufficiente da dedicare a ricoprire il suo incarico a causa di pressanti impegni lavorativi. Un plauso all’onestà (si fa per ridere) dell’assessore, se non fosse che per tutto questo periodo di tempo noi cittadini abbiamo corrisposto una lauta indennità all’assessore, in un settore chiave, oggi più che mai, come quello alle attività produttive, per non fare nulla. Parliamo di circa duemila euro lordi al mese, un sonoro schiaffo in faccia a tutti coloro che combattono quotidianamente con le note vicende della crisi occupazionale che pesa come un macigno sul nostro territorio".

Il circolo chiede le dimissioni del sindaco: "A noi non resta che sperare che questa agonia finisca il prima possibile, che la sindaca abbia uno scatto di buonsenso che si tramuti in un atto di pietà per la città, staccando la spina a questa Giunta a dir poco inconcludente".