"Giunta, entro sabato la nomina dell’assessore"

"In Giunta c’è un clima assolutamente sereno. Anzi: idilliaco. Entro la settimana festeggeremo insieme la ricorrenza dell’anno dall’inizio della mia seconda legislatura ma, soprattutto, annunceremo il nuovo assessore". La notizia è in chiusura di un pensiero breve, ma indicativo. Il sindaco Stefania Signorini, di qui a sabato, completerà la squadra di governo rimasta orfana di Raimondo Baia, ex titolare alle deleghe a Sport e Polizia locale. Un’uscita che, hanno sempre rimarcato dal Castello, sarebbe stata "concordata" e dettata da "motivi personali e familiari". Ma che, differentemente, per le opposizioni era figlia di tensioni interne alla maggioranza. Specie dopo il caso esploso per la gestione dello stadio Roccheggiani, il cui bando di partecipazione pubblica è stato vinto dell’Olimpia Falconara (società vicina all’ex presidente Stefano Veronese, capogruppo della lista Falconara 2028, voluta proprio Baia), in luogo del Raggruppato temporaneo di imprese guidato dalla Falconarese assieme a Città di Falconara e Dinamis. A riguardo si era esposto anche il subentrante assessore allo Sport, Ilenia Orologio, assicurando che le due vicende, dimissioni e bando Roccheggiani, non fossero affatto collegate.

E rimarcando, in quella sede, che l’affidamento fosse avvenuto "sulla base di un bando pubblico espletato come previsto per legge da una Commissione di gara composta da tecnici, lontana quindi da interessi politici". Signorini guarda avanti e, dunque, è pronta alla nomina. Non proferisce parola sul profilo di chi sarà, ma quel profilo appare scontato: Elisa Penna, candidata alle Amministrative 2023, non eletta in Uniti per Falconara, ma annunciata all’alba del mandato come assessore in un turnover concordato. Se fosse proprio quello con Baia, non lo sapremo mai. Per certo i fatti contingenti hanno accelerato il suo ingresso in Giunta.

Penna, insegnante, rappresenterà la quota Lega dell’Esecutivo cittadino, pur ricordando che il Carroccio non aveva partecipato con il proprio simbolo. Ad ogni modo, come aveva lasciato intendere, Signorini – avvistata ieri nel quartiere generale di Fratelli d’Italia – ha atteso l’esito delle Europee prima di procedere. E nonostante il 4,83 per cento raccolto a Falconara nell’ultima tornata, a dispetto degli altri partiti tradizionali di centrodestra Forza Italia (5,66) e soprattutto Fratelli d’Italia (27,85) non ci sarebbero stati reclami o fibrillazioni nelle forze di maggioranza. Si va avanti su una strada già tracciata. Per chiudere la finestra sul voto, il Pd si è confermato il più votato anche sabato e domenica scorsi (31,07 per cento). In crescita il Movimento 5 Stelle: dopo il deludente 3,40 alle Comunali di un anno fa, che determinò l’uscita dal Consiglio, i grillini sono risaliti fino al 12,04.

Giacomo Giampieri