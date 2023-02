Giunta, gli stipendi costano oltre 200mila euro "Gli aumenti sono stabiliti a livello nazionale"

La giunta Ghergo a partire da quest’anno costa al mese quasi 18.500 di fondi pubblici: 17.016 più l’Irap pari all’8,5% che in un anno fanno circa 222mila euro. L’indennità più elevata è quella del sindaco e avvocato Daniela Ghergo che per quest’anno è di 4.280 euro al mese, cifra che salirà a 4.830 il prossimo per effetto di una norma nazionale che era stata caldeggiata dall’Anci. Aumento già scattato l’anno scorso e a cui solo un sindaco in provincia ha rinunciato: quello del piccolo Comune di Staffolo, Sauro Ragni (Pd come il primo cittadino di Fabriano). Al vicesindaco ingegnere Gabriele Comodi va un’indennità pari al 55% rispetto a quella del primo cittadino e cioè 2.354 euro che saliranno a 2.656 il prossimo. Per gli assessori e il presidente del consiglio comunale invece l’indennità è di 1.926 euro al mese i quali saliranno a 2.173 il prossimo anno. Tali indennità sono dimezzate nel caso di amministratore lavoratore dipendente non collocato in aspettativa. Per la giunta Ghergo questa casistica riguarda gli assessori Lorenzo Vergnetta (alla Rigenerazione Urbana) e Francesca Pisani (all’efficienza e alla produttività) i quali entrambi percepiscono un’indennità di carica di 936 euro.

Le indennità aumentate sono finite nel mirino dell’opposizione che le giudicava inopportune. "Voglio precisare – aveva replicato il sindaco Ghergo - che questa Amministrazione non ha assunto alcun provvedimento per aumentare le indennità, come demagogicamente sostenuto dall’opposizione, indennità che sono stabilite da una legge nazionale, sono indicate al lordo e sono progressive in relazione al numero di abitanti dei Comuni. Ciò che è, invece, certo è l’impegno assiduo e senza sosta di tutta la Giunta e dei consiglieri di maggioranza per assolvere nella maniera migliore l’impegno preso con la cittadinanza di lavorare per il rilancio della città". "Le responsabilità di un sindaco – aveva evidenziato al Carlino Daniela Ghergo prima di essere eletta - sono cresciute enormemente negli ultimi anni, sono paragonabili a quelle di un amministratore delegato di una società, che percepisce retribuzioni ben superiori. Le indennità lorde previste rimangono non parametrate al ruolo e alle responsabilità, considerato che la legge presuppone che per fare il sindaco la preparazione e l’aggiornamento che ciò richiede, non si ricorra a dei pensionati ma a persone che devono sospendere l’attività lavorativa".