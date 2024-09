Giunta, il rebus rimpasto: "Al momento lo escludo, vediamo dopo le elezioni"

"L’assessore Bertini non mi ha mai manifestato la sua volontà di lasciare l’incarico, quindi si va avanti lungo il percorso di questa legislatura. Un rimpasto del governo della città? Non adesso, ma sicuramente qualcosa potrei fare verso la metà del mandato. Molto dipenderà anche dall’esito delle elezioni Regionali dell’autunno 2025". Le voci su un addio anticipato e prematuro della titolare dell’assessorato alla Cultura, Anna Maria Bertini, almeno per ora, le ha portate via il vento. È stata lei stessa, parlando con noi del Carlino, a smentire la ridda di spifferi secondo cui settembre sarebbe stato il mese buono per appendere le chiavi di palazzo Camerata al chiodo. Spettatore, ovviamente molto interessato, il primo cittadino del capoluogo che mostra la massima serenità: "Quelli prima dell’estate sono stati mesi molto intensi per tutti, assessore Bertini compresa – ha aggiunto ieri Silvetti – Io le voci non le ho sentite, magari sono circolate nei corridoi, ma io resto dell’idea che la titolare della Cultura ha fatto e sta facendo molto bene. Al momento non ho rilievi da fare ad alcuno dei miei assessori. È passato poco più di un anno dal mio insediamento a guida centrodestra, serve altro tempo per giudicare tutti e io stesso ne ho bisogno ancora di più in vista della metà del mandato. Oggi non posso dire cosa accadrà nel tempo, ma non escludo assolutamente la possibilità di effettuare un rimpasto, piccolo o grande che sia, così come non escludo di mantenere tutti gli assessori al loro posto. Quando sarà il momento valuterò i risultati ottenuti dai singoli servizi e direzioni e prenderò le necessarie decisioni. Nulla di strano mi pare". E poi un accenno al voto delle Regionali: "Quelle elezioni potrebbero avere un riflesso anche sulla giunta comunale di Ancona. L’esito potrebbe essere vincolante per assumere determinate scelte, compresa l’eventuale necessità di cambiare qualcosa". Dopo il primo giro di boa, in attesa di riprendere a pieno l’attività (il primo consiglio comunale dopo le ferie è fissato per il 18 settembre a cui dovrebbe farne seguito uno monotematico sul G7 Salute di ottobre), la squadra di Silvetti resta la stessa. L’atmosfera all’interno del centrodestra, in particolare dentro Fratelli d’Italia, tuttavia, resta molto effervescente. Al centro del dibattito interno non soltanto la posizione della Bertini, ma anche altre, a parte Stefano Tombolini, l’unico assessore ‘tecnico’ della giunta Silvetti.

Pierfrancesco Curzi