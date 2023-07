Giunta, l’assessore Spuri lascia: entra Serafini

A un anno dal suo insediamento la giunta Ghergo perde un pezzo da 90: l’assessore ai servizi sociali (Comunità e Solidarietà) Dilia Spuri medico di famiglia molto stimata in città (la più votata della lista Progetto Fabriano) per la sua grande disponibilità e bontà d’animo.

"Per me è stata un’esperienza totalizzante – spiega Dilia Spuri - servire la propria città è un dono e un privilegio. Il mio grande rammarico è di non aver potuto proseguire a causa dell’impegno sempre maggiore richiesto dalla mia professione: sono un medico di base, ruolo che richiede grande impegno e dedizione, accentuatisi nel periodo post pandemico. Le stesse necessarie per amministrare e che vanno garantita al meglio. Ringrazio dal profondo del cuore Daniela, il sindaco che mi ha fortemente voluta, e tutti i colleghi della Giunta per la strada fatta insieme. Rimarrò dentro questa esperienza con entusiasmo e convinzione, per continuare a dare il mio apporto di idee a un progetto per la città che ho condiviso fin dal suo nascere e di cui mi sento parte".

"Dilia Spuri – commenta il sindaco Ghergo - lo scorso anno ha assunto l’incarico, consapevole della difficoltà di conciliare il suo ruolo con la professione di medico di famiglia. Grazie alla competenza e alla professionalità dell’assessore Dilia Spuri abbiamo potuto riannodare molti fili con il mondo dell’associazionismo e del volontariato e avviare progettualità di cui vedremo i frutti nei prossimi mesi. Di fronte ai crescenti impegni dell’assessore dettati dal duplice ruolo svolto, professionale e amministrativo, di concerto con lei e per rispetto al suo altissimo senso di responsabilità, abbiamo ritenuto che il suo apporto all’amministrazione e alla città in futuro possa configurarsi in forme diverse. Alla dottoressa Spuri va il ringraziamento mio personale e dell’intera Giunta per il gran lavoro svolto. Il testimone passa a Maurizio Serafini, conosciuto e stimato in città e con grandi competenze manageriali, profondo conoscitore del mondo dell’associazionismo e del volontariato, a cui va il mio ringraziamento per la disponibilità a continuare il lavoro fin qui svolto in un settore così importante e delicato come quello dei servizi sociali, del welfare, delle politiche educative e abitative, dell’inclusione sociale".

Serafini commenta: "Fabriano e il suo territorio hanno bisogno di cura, che parta da ognuno dei suoi cittadini e finisca nelle azioni degli amministratori". Ma non è tutto perché il sindaco ha individuato anche il nuovo dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune: l’architetto Armando Natalini che per tanti anni ha svolto lo stesso ruolo a Chiaravalle.