Giunta regionale, parla Silvetti: "Ora un colpo di reni per la città. Subito il nuovo Salesi e l’Inrca"

Due assessori del territorio in giunta regionale, il dorico Giacomo Bugaro e l’uscente primo cittadino di Maiolati Spontini Tiziano Consoli. E il capoluogo e la provincia di Ancona che ritrovano ampia rappresentanza.

Sindaco Daniele Silvetti, che segnale è questo? "Bugaro e Consoli saranno degli ottimi rappresentanti per tutta la regione, avremo una forte interlocuzione. Con Giacomo abbiamo un rapporto personale di lungo periodo, siamo entrambi anconetani e insieme abbiamo condiviso tante fasi della politica locale. Non a caso lo avevo proposto per il comitato di gestione del porto. Ora, acquisendo quelle deleghe in Regione (oltre allo sviluppo economico e alla Zes, anche porto, aeroporto e interporto, ndr), potrà diventare un nostro interlocutore privilegiato. Con Tiziano, oltre che collega di partito in Forza Italia e di professione (tutti e due avvocati), abbiamo condiviso anche l’esperienza municipale. Avrà la sensibilità di un sindaco per approcciarsi a deleghe importanti (cita ambiente, risorse idriche, parchi, temi a lui sensibili, ndr), per questo ringrazio anche il lavoro del commissario Francesco Battistoni. Con loro la provincia di Ancona sarà ben rappresentata. Sia per la qualità, sia per il loro peso".

Li ha già sentiti? "Ci siamo scambiati dei messaggi, ma ho preferito vivessero il momento della nomina con la giusta emozione e insieme al presidente Acquaroli. Ma avremo tante questioni aperte sulle quali confrontarci".

Cosa ha pesato nella riconferma di Acquaroli e del centrodestra alla guida della Regione? "I marchigiani hanno confermato chi ha portato concretezza, affidabilità. I cittadini non vogliono essere presi in giro. C’è stata una risposta autentica nei riguardi di un presidente uscente che parlava di cose fatte, di visione futura, di riforme attuate e di quelle da fare. Questo risulta assai più credibile. Non è mai sceso nel terreno delle polemiche, non ha replicato alle provocazioni. Non sta a me analizzare il voto, ma è indubbio che sia stata premiata la proposta che parlava di temi che riguardavano le Marche".

Cosa si aspetta dai prossimi cinque anni di legislatura? "Una Regione che consoliderà un governo del fare, in termini di infrastrutture e di riforme da completare. E con un percorso armonico e coeso".

E per Ancona? "Un colpo di reni. Non solo per i finanziamenti, quanto più per gli strumenti. Cito il trasporto pubblico locale. Qui ci sono grandi aspettative, e c’è la necessità che la Regione prenda di petto la questione, affrontandola nei tavoli preposti, compresi quelli sovraordinati, specie per il corrispettivo chilometrico. Poi mi aspetto un’accelerazione per grandi opere, come il nuovo ospedale Salesi o l’Inrca. Sarà una Regione che ragionerà assieme al Comune di Ancona. E il capoluogo continuerà a ritrovare centralità".