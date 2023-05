"Giunta senza trasparenza, fondi usati male"

L’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Massimo Olivetti è giunta a metà manadto e l’opposizione è pronta a fare le pulci sull’operato dell’esecutivo. Il Pd, che ha guidato il Comune per lungo tempo, fa il punto della situazione.

Capogruppo Romano, dopo due anni e mezzo di mandato come giudica il bilancio di questa amministrazione?

"Il bilancio è largamente insufficiente, un 4 pieno in pagella. Mentre nei primi mesi c’era consapevolezza che nuovi amministratori potessero aver bisogno di tempo per sintonizzarsi con gli uffici e la città, ma ora si può vedere come la situazione sia nettamente peggiorata. Di fatto sono rimasti a parlare solo il sindaco e l’assessora Campagnolo, il resto della giunta e della maggioranza sono assenti".

Come giudica il programma della giunta in questa prima metà di mandato?

"Non c’è nessun programma e visione, tanto che finora si sono "dimenticati" di inserire all’ordine del giorno la verifica delle linee programmatiche, ma non c’è un errore. Non essendoci delle linee programmatiche e un piano da seguire, la visione è composta da azioni estemporanee slegate una dall’altra".

Però sono in arrivo tante risorse dal PNRR, con milioni di finanziamenti.

"Questo è vero, se però le risorse vengono sfruttate male, sono soltanto occasioni perse. Basti pensare alla situazione a Montignano, dove invece di ragionare su un plesso unico si vuole insistere con una scuola che costerà, se finanziata, più di 6 milioni di euro, quando in realtà le nascite in Italia e nelle Marche sono in calo. Se lì si vuole fare una scuola nuova ci devi costruire attorno servizi e portare cittadini e famiglie ad abitarla. Invece anche lì, nessun progetto, solo superficialità".

I temi più caldi attualmente riguardano la Fondazione Città di Senigallia e l’assenza dalle votazioni, nelle delibere urbanistiche, del sindaco Olivetti…

"Sulla Fondazione ha ampiamente parlato il partito. Vigilanza e controllo sono competenza della Regione Marche, ma bisogna guardare avanti e capire che oggi, ancora di più dopo la sentenza su Autostrade, è fondamentale che il consiglio comunale nomini un nuovo cda composto da persone super competenti che possa riportare la Fondazione sulla strada giusta e non si rischi lo smembramento o l’esternalizzazione. Questo è purtroppo il rischio di un continuo commissariamento, nonostante la stima per l’avvocato Canafoglia".

Sulle delibere urbanistiche che sta accadendo invece?

"Abbiamo scoperto, come opposizione, che su almeno 5 delibere di giunta relative ai comparti edificatori di Piazzale Bixio, La Penna, Via Rodi e Colonie Ex Enel (dove sono stati appena approvati 90 appartamenti al posto di 30 con una variante in Giunta), il sindaco era assente alle votazioni in giunta. Sono assenze puntuali perché sia nelle delibere precedenti che in quelle successive il primo cittadino era presente. È fondamentale che il sindaco chiarisca i motivi delle sue assenze, è passato più di un mese da quando abbiamo sollevato la questione, non ci devono essere dubbi. La trasparenza politica della sua azione è fondamentale e su questo deve rendicontare ai cittadini che chiedono risposte da tempo".

