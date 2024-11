Giunti sull’Asse e bagni al Piano a pagamento

Asfalto rifatto e in ordine sull’Asse Nord-Sud, ma il problema restano i giunti dei viadotti. A confermarlo l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini: "A settembre abbiamo rimesso mano alla pavimentazione dell’Asse in vista dell’arrivo delle delegazioni che partecipavano al G7 Salute. Le risorse erano date e dunque abbiamo pensato a rendere più decorosa quella strada così importante. Adesso, con calma, ci occuperemo anche dei giunti che effettivamente sono ammalorati, gli uffici lo sanno, stanno programmando e presto inizieranno a metterci le mani". Tombolini ha anche risposto all’interrogazione dell’ex assessore alle manutenzioni Stefano Foresi sulla questione dell’ex Dreher dove, in occasione delle forti piogge di metà settembre dall’area in frana a monte è arrivato giù di tutto, fango e detriti: "Le ho inviato un video per farle capire l’entità del problema e la necessità dunque di intervenire a salvaguardia di un’opera iniziata da noi e finita dalla vostra giunta poco tempo fa" ha detto Foresi. Un tiro incrociato tra consiglieri e assessore ai lavori pubblici, a ogni consiglio il più interessato dalle interrogazioni. Soltanto ieri sono state quattro mentre alcuni assessori raramente rispondono ad almeno una richiesta. Ne sono arrivate anche dalla sua maggioranza, sui lavori in via Bainsizza da Fabiola Fava a cui Tombolini ha risposto affermando che "dovrebbero essere in via di conclusione se non addirittura già finiti" e ad Arnaldo Ippoliti sui bagni pubblici a pagamento al Piano: "A Lubiana, dove mi trovavo nei giorni scorsi, funzionano bene e sono puliti, perché non ripetere l’esperienza in città?" e questa la risposta dell’assessore: "Perché no, ma vediamo cosa ci riserva il bilancio".