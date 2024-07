Giura Pirani, il signore degli anelli: "Hanno accompagnato la mia vita"

Commozione e applausi ieri mattina in Comune per la cerimonia di insediamento del neo sindaco di Osimo Francesco Pirani. La consegna delle chiavi in municipio è avvenuta davanti al portone di ingresso dalle mani dell’uscente Simone Pugnaloni. "Il sentimento che in questo momento traspare più degli altri è l’emozione. Penso che possiate immaginare la mia nottata. Sento veramente questa giornata come il primo giorno di scuola - ha detto, accompagnato dalla moglie Paola e dai due figli -. Ho chiuso un anello.

E’ una strana coincidenza quella degli anelli perché la mia vita ne è piena. Professionalmente costruisco molle, la molla nient’altro è che un anello sovrapposto l’uno all’altro. L’elezione a sindaco è un anello che si è chiuso dandoci la possibilità di mettere in atto le nostre idee per cambiare la città. Un altro anello della mia vita l’ho aperto il 16 agosto 2018 quando sono partito per un grande regalo che mi sono dato nella mia vita. Sono partito a piedi da casa mia, sono andato a dormire alle Due Sorelle in tenda e dal mare sono arrivato a piedi da solo a Santiago de Compostela. Mi piace ricordare l’arrivo di nuovo a casa il 2 novembre, giorno del compleanno di mio padre che non c’è più ma che probabilmente invece c’è in una giornata come oggi perché da lui ho preso tantissimo per l’insegnamento, l’onestà e la serietà nella vita. Grazie Eugenio. Un altro anello ora si chiude perché la mia missione è stare a palazzo. In azienda ci saranno i miei due figli. Questa fascia tricolore indossatela con me per i prossimi cinque anni. Dobbiamo arrivare all’eccellenza ma prima dobbiamo passare per la normalità. Ci saranno giornate difficili ma avrò tanti strumenti nella mia cassettina". Il sindaco si prenderà ancora questa settimana per formalizzare la giunta, anche data la difficoltà a gestire una coalizione dopo l’apparentamento, ma intanto ieri ha confermato che saranno 7 gli assessori di cui 3 donne. I rumors sono sempre più insistenti su Graziano Palazzini (lista Pirani sindaco), Monica Bordoni, forse vice, e l’ormai certo Matteo Sabbatini per le Liste civiche storiche, e poi Gilberta Giacchetti che però dovrebbe lasciare la presidenza dell’istituto Campana (al suo posto potrebbe subentrare Achille Ginnetti considerando sempre che la nomina è regionale) o Michela Staffolani di FdI. Dello stesso partito Renato Frontini. Forte dell’apparentamento, in pole Sandro Antonelli al cui posto, se dovesse optare per una partecipata, Alberto Maria Alessandrini (Lega, candidato senza simbolo con Antonelli) e Giulia Dionisi. Papabile anche Damiano Pirani. Probabile Stefano Simoncini alla presidenza del Consiglio comunale.

Silvia Santini