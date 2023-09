Giuramento, giovane bengalese è cittadino italiano

Da 18 anni vive in città dove lavora come fornaio. Ieri il giuramento di cittadinanza per proclamarlo a tutti gli effetti cittadino italiano. E’ la storia di Shohel Ahmed, bengalese, marito e padre di due bambini. Ad Ancona ha trovato la sua nuova vita dopo essere fuggito dal suo Paese perché la sua famiglia, come lui stesso ha raccontato, era perseguitata dal regime in Bangladesh. Ahmed è stato consigliere aggiunto nel precedente consiglio comunale, dividendosi tra gli impegni politici e quelli del suo lavoro da fornaio, che esercita in via Giordano Bruno. Alla cerimonia di giuramento, con tanto di fascia tricolore che gli è stata fatta indossare ieri mattina, in Comune, c’era il vicesindaco Giovanni Zinni. Con Ahmed anche la moglie e i loro due bambini. Il bengalese ha acquisito la cittadinanza "dopo un percorso indubbiamente lungo e faticoso – ha sottolineato il vicesindaco nel corso della cerimonia – però ha raggiunto il traguardo ottenendo pari dignità nei diritti e nei doveri, come previsto dalla Costituzione e dalla normativa in materia. La normativa italiana vigente in materia di acquisizione della cittadinanza funziona bene e dà i suoi frutti a chi dimostra di stare in Italia stabilmente. Celebriamo il nuovo cittadino che ha maturato una consapevolezza importante, sposando con la sua famiglia una nuova cultura e le sue leggi, senza per questo rinnegare le sue origini".

Lui e la sua famiglia si sono perfettamente integrati ad Ancona. La moglie che lo ha accompagnato, con il capo parzialmente coperto come è da loro tradizione, si chiama Most Maksuda. I figli Mahek, di 9 anni, e Ayaan, di 4 anni. Il bengalese non ha nascosto la sua gioia, condivisa pienamente dai suo familiari, i quali acquisiranno il medesimo status una volta terminata l’istruttoria già in corso.