Giuseppa, quota 102 "Ma mai sposata"

"Il matrimonio? Per carità sono allergica! Ho avuto tanti fidanzati ma non ho mai voluto sposarmi e non ho rimpianti per non aver avuto figli. Le persone della famiglia Trionfi Honorati a cui mi sono dedicata sono stati i miei figli". A parlare è Giuseppa Capitani, 102 anni appena compiuti, originaria di Mergo e vissuta fino alla maggiore età a Serra San Quirico. A lungo è stata governante ad Ancona, dei nobili Trionfi che nel 1985 si unirono agli Honorati. Ora che Giuseppa non ha più figli vive a Jesi con Giorgio, 77 anni ultimo del ramo nobiliare a cui la 102enne ha dedicato la sua vita. "Da piccola ho perso mio padre e badavo a mia madre molto malata. Chiedevo anche l’elemosina, poi a 19 anni sono andata a servizio ad Ancona e da lì non ho più smesso". "Auguro a tutti di arrivare a 102 anni ma come sto io. Grazie a Dio pur non riuscendo più a camminare sto bene, la mia memoria non mi tradisce. La notte quando mi capita di non dormire io studio: la mia mente non sta mai ferma". Il segreto della longevità? "Dio. Perché non ho mai seguito un regime dietetico particolare, mangiavo di tutto. Lavoravo tanto, accudivo gli animali da cortile che sono la mia passione, facevo la sarta. La vista non mi assiste più molto ma penso che riprenderò l’uncinetto. Non ho paura di morire, ma vorrei vivere ancora così bene" conclude.