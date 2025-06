Giuseppe Fiorello inaugurerà giovedì la stagione estiva dell’Arena Gabbiano

Sarà Giuseppe Fiorello, in arrivo a Senigallia con il suo film Stranizza d’amuri, ad inaugurare giovedì la stagione estiva dell’Arena ‘Gabbiano’ di Senigallia. Alle 21.30 ci sarà la proiezione del film, introdotto e presentato in Arena dal regista e al termine dello spettacolo, il dibattito e l’interlocuzione con il pubblico. Grazie all’iniziativa ‘Cinema Revolution’, che permetterà di usufruire per tutta l’estate di questo prezzo ridotto valido per i film italiani ed europei, l’ingresso avrà un costo di 3,50 €.