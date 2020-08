Ancona, 31 agosto 2020 - Intervento di cardiochirurgia, 29enne muore sotto i ferri all’ospedale di Torrette. La morte del giovane risale alla mattinata di venerdì scorso, al termine di una lunga e drammatica notte. La vittima è Giuseppe Lupi, originario e residente ad Ancarano, in provincia di Teramo, da un paio di anni impiegato nel centro medico di Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno, a pochi chilometri da casa sua. La comunità abruzzese è sotto choc per la morte del ragazzo, avvenuto durante un intervento cardiochirurgico di elezione. Lupi non era finito in sala operatoria per un’emergenza, ma per uno degli interventi periodici programmati, considerabile come un intervento di routine.



Lupi, in effetti, era seguito da tanti anni dall’unità di Cardiochirurgia pediatrica, guidata dal dottor Marco Pozzi e col passare del tempo era passato dalla minore alla maggiore età, venendo comunque sempre seguito dalla cardiochirurgia pediatrica. Compresa l’operazione della scorsa settimana, iniziata nella serata di giovedì e terminata tragicamente al mattino di venerdì. Ad occuparsi dell’intervento chirurgico uno dei medici dell’équipe di Pozzi che non era presente in sala operatoria, ma che poi è stato richiamato d’urgenza visto il drammatico destino dell’intervento. Qualcosa è andato storto durante l’operazione, il ragazzo ha perso molto sangue e non è da escludere che si sia verificata una lesione dell’aorta. Sarà l’esito tecnico dell’autopsia effettuata sabato a stabilire eventuali responsabilità. I familiari del giovane, com’era normale attendersi, vogliono vederci chiaro, nonostante quello dell’altro giorno non fosse il primo intervento chirurgico a cui Lupi si era sottoposto. Ieri ad Ancorano il sindaco della cittadina ha decretato il lutto cittadino e nel pomeriggio si è svolto il funerale di Lupi.

