"Give peace a chance", è lo spettacolo che andrà in scena stasera a Castelferretti

‘Give peace a chance’. E’ il titolo di una celebre canzone di John Lennnon, ma anche quello di uno ‘spettacolo di musica e amore’ che andrà in scena questa sera (ore 21, ingresso libero) all’auditorium ‘Oriana Fallaci’ di Castelferretti. Sul palco saliranno Veronica Key, voce, Mauro Gubbiotti, piano, tastiere e basso, Giulio Spinozzi, tromba e cori, Matteo Pecora, batteria, E. Pavan, S. Ridolfi e M. Gerini, cori, e Fabio Mammarella, voce narrante. Il ricavato di offerte e contributi andrà interamente all’Aisla Marche. Oggi più che mai c’è bisogno di pace nel mondo, e gli organizzatori hanno scelto brani di autori come il già citato Lennon, Stevie Wonder, Michael Jackson e tanti altri, che hanno parlato di pace in maniera unica. In scaletta anche classici gospel e pop, per vivere ancora insieme l’atmosfera del Natale.