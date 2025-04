Gli 80 anni del 25 Aprile Eventi e commemorazioni

Sono trascorsi 80 anni da quel 25 aprile del 1945 che ha assistito ad un passaggio epocale nella storia del nostro Paese, un passaggio che oggi ci consente di vivere in una Italia libera e democratica. La ricorrenza si celebrerà ad Ancona con un fitto programma di eventi, organizzati dal Comune in collaborazione con l’ANPI, (Associazione nazionale partigiani Italia) che prenderanno il via martedì 22, alle ore 8.30 con la deposizione di corone in luoghi simbolo della città: Cippo Porta Pia, Monumento Borgo Rodi, Lapide via F.lli Cervi, Cimitero delle Tavernelle, Lapide ex terza Circoscrizione in via Tavernelle 122, Lapide F.lli Giombi presso il Circolo Arti e Mestieri di Torrette.

Mercoledì 23 aprile, alle ore 11, alle Officine manutenzione Rotabili Trenitalia, in via Einaudi 17, alla presenza delle scolaresche, deposizione corona con interventi delle autorità e del rappresentante ANPI Mauro Fiorentini. Giovedì 24 aprile Commemorazione al Cimitero di Guerra degli Alleati (Passo Varano) con la presenza delle autorità, delle scolaresche e il rappresentante ANPI Maurizio Toccaceli.

Venerdi’ 25 aprile, manifestazione con il corteo che da piazza IV novembre raggiungerà, a differenza delle precedenti manifestazioni in cui terminava in Piazza Roma, il monumento alla Resistenza a Borgo Rodi. Sono previsti gli interventi del Sindaco Daniele Silvetti e della Presidente provinciale ANPI Nicia Pagnani. Parteciperà la Banda Musicale di Torrette. Lo stesso giorno alle 18 concerto al Teatro delle Muse a cura dell’Orchestra Fiati Ancona. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it - Per informazioni edicola IAT in piazza Roma edicola.iat@comune.ancona.it Sabato 26 aprile, ore 10, Celebrazione in Piazza Ugo Bassi, alla presenza delle scolaresche, interventi delle autorità e del rappresentante ANPI Ruggero, parteciperà la Banda Musicale di Torrette.

Domenica 27 aprile, ore 8.15 ci sarà il 3° Percorso urbano della Resistenza "Distaccamenti Conero" con soste e letture nell’itinerario dal Poggio a Pietralacroce. Partenza da Piazza Stamira con bus riservato sino al Poggio.