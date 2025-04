Gli 80 anni della Liberazione tra conferenze e spettacoli

Presentato ieri il programma degli appuntamenti per celebrare gli 80 anni della Liberazione, promosso da Comune e associazioni. Da oggi a metà maggio conferenze, spettacoli e momenti istituzionali. "Con il prossimo 25 aprile – ha esordito il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – si chiude la trilogia degli 80: nel 2023 avevamo celebrato quello della nascita della Resistenza, nel 2024 quello della Liberazione di Jesi, quest’anno quello della Liberazione dal nazifascismo. Eventi storici a cui vogliamo dare contenuti di contemporaneità. Per questo, nell’onore ai Caduti, oltre alla corona d’alloro del Comune, ne saranno deposte altre due: quelle delle città gemelle di Waiblingen e Mayenne, in una autentica e concreta prospettiva di condivisione di valori sempre attuali su cui si basa la convivenza civile e democratica". Oggi, all’Istituto Urbani, Nando Cingolani dell’Anmig incontrerà gli studenti. Martedì 23, alle 21.15, al teatro Moriconi, spettacolo dell’Anpi. Giovedì 24, alle 14.30, deposizione delle corone davanti ai cippi e alle testimonianze lapidee che ricordano gli eccidi di partigiani, resistenti e semplici civili (alle 17 al Famedio al cimitero). Nel giorno della Liberazione, venerdì 25 aprile, messa al Monumento dei Caduti in viale Cavallotti (ore 10.30), poi corteo con partenza dall’Arco Clementino fino a piazza Indipendenza per l’onore ai Caduti.