Gli 80 anni della Liberazione. Oggi e domani commemorazioni

Stanno proseguendo le manifestazioni per celebrare l’80 esimo anniversario della Liberazione, iniziate il 22 aprile con la deposizione di corone in vari punti della città (cippo Porta Pia – Monumento Borgo Rodi – Lapide via F.lli Cervi – Cimitero Tavernelle – Lapide ex terza Circoscrizione – Lapide F.lli Giombi c/o Circolo Arti e Mestieri (Torrette) e proseguite oggi.

Oggi il programma prevede alle 10 la Commemorazione al Cimitero di Guerra degli Alleati (Passo Varano) la deposizione di una corona, interventi di Autorità e del rappresentante ANPI, con la partecipazione delle scolaresche.

Il 25 aprile, alle ore 10:30 in Piazza IV Novembre presso il Monumento ai Caduti avrà luogo la Cerimonia di resa degli onori ai Caduti a cura del Comando Scuole della Marina Militare. Seguirà il corteo da Piazza IV Novembre a piazza Cavour dove sono in programma gli interventi del Sindaco Daniele Silvetti e della Presidente Provinciale ANPI Nicia Pagnani.

Rinviati a data da destinarsi, come già annunciato, l’accompagnamento del corpo bandistico e il concerto al Teatro delle Muse. Le manifestazioni proseguiranno nelle giornate di sabato 26 alle ore 10:00 in piazza Ugo Bassi e domenica 27 aprile (inizio ore 8:15) con il 3° Percorso Urbano della Resistenza "Distaccamenti Conero" con soste e letture.