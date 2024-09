Gli abbonamenti a quota 1.400: riaperte le adesioni fino al 22

L’Ancona che vince fa decollare la campagna abbonamenti e il botteghino. Il 2-0 sull’Isernia, a coronamento di una prova più che buona da parte dei dorici alla prima al Del Conero, è benzina che alimenta il fuoco dell’entusiasmo. Gli abbonati nella scorsa stagione erano 2500, la quota attuale di tessere sottoscritte nell’anno dell’ennesima ripartenza ha già superato quota 1400. Dato significativo in positivo, perché mostra che l’entusiasmo, appunto, si sta riaccendendo, ma anche in negativo, perché dopo l’incremento fatto registrare un anno fa, le vicissitudini amarissime vissute per l’ennesima volta dalla tifoseria dallo scorso 4 giugno mostrano di aver lasciato abbondantemente il segno nel cuore di tanti sostenitori che non possono né vogliono digerire il tradimento di Tiong e Canil.

Ora però ci sono Gadda e Guerini e il loro staff, e una società, quella targata Marconi&Polci, che con fatica sta mettendo le basi per un futuro migliore. Tante cose vanno sistemate – basti pensare a quanti sono entrati in ritardo allo stadio domenica scorsa per le code che inevitabilmente si sono formate al ritiro delle tessere –, tanto c’è da fare, ma il gioco espresso sul campo dalla squadra di Gadda, l’impegno, lo spirito di sacrificio, la capacità di superare l’emozione, la tensione dell’esordio, e i due gol di Martiniello, che avrebbero potuto essere anche tre, sembrano poter ripagare la città e la tifoseria di tutta la rabbia masticata negli ultimi tre mesi.

L’Ancona, infatti, ha deciso di proseguire la campagna di fidelizzazione: "Tenuto conto delle numerose richieste pervenute – ha scritto sui suoi social la società dorica –, la Ssc Ancona informa che la campagna abbonamenti proseguirà fino al 22 settembre, giorno della gara casalinga in programma allo stadio Del Conero contro il Chieti". Ecco dunque che la vittoria sull’Isernia e la prova di Boccardi e compagni rimettono in moto il desiderio di assistere agli incontri della squadra dorica. In una città come Ancona in cui, ormai è noto, se da un lato la delusione e la sfiducia scorrono facilmente, dall’altro con altrettanta facilità i risultati positivi possono far esplodere l’entusiasmo, la squadra di Gadda potrebbe riuscire nel miracolo.

Lo ha ricordato lo stesso mister sabato scorso nella conferenza pre partita, che nella stagione 1991-92 che consegnò a quella squadra guidata dal capitano di sempre e da mister Guerini la prima promozione in serie A, "gli abbonamenti a inizio stagione erano 870 e poi chiudemmo con 15mila spettatori allo stadio". Due settimane per puntare verso quota duemila abbonati: obiettivo ambizioso, specie in serie D, ma non certo irraggiungibile. In fin dei conti a San Benedetto hanno già superato quota tremiladuecento.

