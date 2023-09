Gli abbonamenti dal 27 settembre

Ecco come acquistare biglietti o abbonamenti. Per questi ultimi dal 27 settembre ci si potrà presentare alla biglietteria del Gentile, dalle 16 alle 20, fino al 29 settembre per i rinnovi, dal 30 settembre al primo ottobre con la possibilità di cambio posto. Dal 5 ottobre i nuovi abbonamenti. Il carnet per 8 spettacoli prevede prezzi che vanno dai 65 euro del loggione ai 190 del primo settore. I biglietti saranno in vendita dal 9 ottobre per Forte e Chiara, dal 12 ottobre per tutti gli altri spettacoli. La biglietteria del Gentile sarà a disposizione due giorni prima degli spettacoli dalle 16 alle 10, il giorno di spettacolo serale dalle 19 e dalle 16 per quello pomeridiano. Il costo dei singoli biglietti varia dagli 8 ai 30 euro. Riduzioni fino a 25 anni, sopra i 65 anni, studenti e iscritti a varie scuole di teatro e danza della città e associazioni. Biglietti anche su vivaticket.com.