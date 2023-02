Gli abiti da sposa di "Delsa" raddoppiano e aprono ancora: secondo atelier alla Baraccola

Secondo atelier ad Ancona per Delsa. Il negozio sorgerà in via Primo Maggio 56. Delsa, celebre marchio di abiti da sposa nato a Belforte del Chienti (Macerata) rinnova le promesse di vicinanza e lealtà all’universo femminile e sceglie Ancona all’alba del 54esimo anno di attività. Per il nuovo direttivo dell’azienda, l’apertura del punto vendita di Ancona rappresenta un segnale di resilienza recapitato all’intero comparto del wedding regionale.

Gianluca Salvucci, amministratore delegato di Delsa e figlio della fondatrice scomparsa solo qualche anno fa, ribadisce che "l’apertura del nuovo negozio rappresenta un passo importante nella crescita dell’azienda, che ha deciso di ampliare la propria presenza sul territorio per soddisfare al meglio le esigenze dei suoi clienti, in continua espansione". Il nuovo spazio espositivo di abiti da sposa e cerimonia, collocato alla Baraccola, si sviluppa su una superficie di oltre 250 metri quadrati, dove gli abiti della nuova collezione raccontano la storia di una sposa contemporanea, sempre in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. All’inaugurazione dell’atelier, prevista per il 25 febbraio (alle 17), potrebbe presenziare l’attrice Guenda Goria (figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria).