Gli abiti di Frida.Kiza a Milano e Fabriano: sfilata alla Fashion Week

Gli abiti di Frida.Kiza alla Fashion Week di Milano. La stilista, burundese di origine e fabrianese di adozione, Fabiola Manirakiza, in arte Frida.Kiza, ha portato in passerella la collezione estate 2024 che è stata ideata e realizzata interamente nelle Marche. "Fabriano e le Marche – speiga lei stessa - sono rappresentate nel tempio della moda, la Fashion Week di Milano, grazie a Vogue Italia (invitata dalla direttrice Francesca Ragazzi) e Kiko Milano, e ogni volta le sfilate raccontano di una regione al plurale che non si arrende, che sa creare e che crede nel rispetto della natura e dell’ambiente". Una stilista che sa coniugare moda e temi di interesse nazionale: ad AltaRoma, la sua collezione con bottoni in cuoio riciclato su cappotti e giacche e cartellini descrittivi dei materiali e del percorso produttivo in un involucro anch’esso riciclato dagli scarti di produzione dei capi stessi, contenenti diversi semi da piantare. Ha partecipato anche a Convivio, la mostra mercato ideata da Gianni Versace nel 1992.