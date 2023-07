Gli affitta la casa in nero, si ubriaca e lo aggredisce: arriva la polizia

Gli affitta la casa in nero poi si ubriaca e lo aggredisce. E’ successo domenica pomeriggio, in via Saracini. Attorno alle 16 una pattuglia della polizia è stata chiamata per sedare l’atteggiamento violento di un marocchino di 50 anni. Sei ore dopo è toccato ai carabinieri arrivare a sirene spiegate, in via Filonzi, alla Baraccola. Due camerieri sono arrivati alle mani per motivi economici. L’inquilino violento ha dato il peggio di sé nell’abitazione dove un italiano, coetaneo, lo ospitava dietro il pagamento di un affitto di 200 euro. Stando al proprietario lo straniero era solito ubriacarsi e questo lo portava a litigare con lui. Domenica il 50enne avrebbe iniziato a lanciare oggetti in casa per colpire il proprietario che si è barricato in balcone fino all’arrivo della polizia. Il marocchino, nella furia, è finito contro una porta a vetri e si è ferito al dito di una mano. Gli agenti, arrivati in casa, hanno identificato entrambi e fatto portare il ferito al pronto soccorso di Torrette da una ambulanza della Croce Gialla. Alla Baraccola l’intervento dei carabinieri risale alle 22 di domenica, davanti al negozio Risparmio Casa, a bordo strada. C’era un problema di soldi tra un 27enne e un 36enne, un vecchio debito non pagato così i due hanno iniziato a spintonarsi. Il 36enne, di origine somala, è caduto a terra e ha riportato una escoriazione alla fronte. I due lavorano in zona ed erano usciti dal locale pubblico per chiarirsi.

ma. ver.