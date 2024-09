Gli "alberi" di Guido Armeni alla Papini. Mostra dedicata alla cultura della carta

Giorno d’inaugurazione per la mostra ‘Le Carte di Armeni’ oggi (ore 18) alla Galleria Papini di Ancona. E’ una personale di Guido Armeni, artista ben noto ad Ancona, che espone una ventina dei suoi famosi alberi, soggetto a cui si dedica da una vita. Ma quella alla ‘Papini’ è anche una mostra dedicata alla cultura della carta. Il critico Michele Servadio ricorda infatti che ‘le opere sono tutte realizzate su carta, ma non su una carta qualsiasi. Essa è infatti pastosa, densa, materica, nata direttamente dalle sue mani perché anch’essa è frutto di un processo creativo nel quale quasi nulla è casuale e tutto nasce da un profondo lavoro di riflessione e meditazione. È proprio per questo che la carta diviene materia viva nelle sue mani; essa reclama a gran voce il proprio spazio e diviene parte essenziale e determinante delle sue opere. Queste carte hanno poi un grande pregio, ed è quello di saper condurre lo spettatore in una dimensione personale ed emotiva; l’iconografia dell’albero diviene quindi il portale d’accesso più mistico ma anche più naturale verso un altrove che altro non è se non l’interiorità più intima e nascosta dell’artista’. La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre (da giovedì a domenica, ore 17.30-19.30).