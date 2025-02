Gli alberi di Natale saranno piantati in questura

Dal calore della festa all’abbellimento di un’area poco visibile: gli alberi di Natale che l’amministrazione comunale ha utilizzato in tutta la città per l’edizione 2024-2025 di ‘Ancona che brilla’ non andranno al macero, ma abbelliranno le aree verdi all’interno della questura di Ancona. Le parti – l’amministrazione comunale e i vertici della questura dorica – infatti, hanno raggiunto un accordo per salvare le piante natalizie e dare loro un futuro. Un risultato che accontenta tutti in effetti, visto che nella stragrande maggioranza dei casi gli alberi di Natale, una volta terminato il periodo festivo, erano destinati a rinsecchirsi per poi spegnersi lentamente.

È stata la questura di Ancona ad avanzare la formale richiesta, ossia capire se fosse possibile avere in donazione gli alberi che avevano costellato tutte le zone della città, in particolare in quelle centrali, dalla fine di novembre al 7 gennaio scorso. Gli alberi di Natale dismessi sarebbero entrati a far parte di un progetto per la loro piantumazione all’interno della questura che dispone di un grande spazio all’aperto. Quelle piante darebbero un tocco di verde in più e garantirebbero maggiore sostenibilità ambientale visto che comunque il Comune non li avrebbe riutilizzati per altri scopi.

Il progetto è andato a buon fine e ovviamente dietro l’accordo non ci sono oneri di alcun genere da parte dei due enti.