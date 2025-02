Gli alberi di Natale tagliati dal Comune

Ecco la fine che fanno gli alberi di Natale nonostante siano ancora rigogliosi. Natale usa e getta per chi si spaccia per paladino del verde. Parole utilizzate ieri, sui social, dalla capogruppo Pd Laura Luciani, in occasione della rimozione di alcuni alberelli natalizi al centro commerciale Le Ville.

Le foto riportate dall’esponente dem hanno suscitato un botta e risposta a distanza: "Vedere questo scempio gratuito fa davvero rabbia ed è inaccettabile – ha spiegato Luciani al nostro giornale –. Alberi palesemente in buono stato, perché non piantarli nelle zone verdi? C’è il progetto del vicino parco Robinson per nuove piantumazioni con fondi regionali, ma sprechiamo quello che abbiamo già a disposizione. Quanti alberi di Natale sono stati posizionati in città, quanti erano in buone condizioni, quanti hanno fatto la stessa fine. Perché sprecare tante piante pagate con i soldi dei cittadini?", ha chiesto.

Il sindaco Stefania Signorini, in un altro post, ha precisato: "Sono un po’ sconcertata perché abbiamo ribadito più volte che non sono alberi, ma punte di alberi. Quindi non possono essere alberi rigogliosi, né tantomeno possono essere ripiantati".