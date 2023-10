Gli alberi si possono tagliare: rigettato il ricorso

Rigettato il ricorso al Tar, giù gli alberi in viale Anita Garibaldi. Il secondo stralcio del progetto di risanamento di viale Anita Garibaldi, dove le radici dei pini rendevano intransitabile la strada, oltre a essere diventati pericolosi in caso di maltempo, è partito ieri, con una settimana di ritardo a causa della sospensiva del Tar dopo che alcuni residenti avevano presentato un ricorso contro l’abbattimento di 23 alberi. Nella sentenza il Tar ribadisce quanto già annunciato in prima battuta, precisando che "l’integrazione proposta non aggiunge nulla rispetto alla situazione valutata dal Tribunale nell’ordinanza n. 2212023, nella quale erano stati considerati anche gli effetti conseguenti all’abbattimento dei pini esistenti sul Viale Anita Garibaldi".

Intanto ormai da circa un mese il primo tratto di viale Anita Garibaldi è tornato percorribile alle auto dopo una lunga chiusura per consentire il rifacimento del manto stradale e i sottoservizi. Lunedì è partito l’ultimo passaggio, quello della resinatura.

Il costo complessivo dell’opera è di 3.043.212 euro, di cui 1.457.700 euro a carico del Comune e 1.585.512 euro a carico di Viva Servizi spa. "Il progetto riguarda sia la ripiantumazione, con piante adeguate alla città, dopo l’abbattimento dei pini che il rifacimento totale dei sottoservizi – spiega Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente – si tratta di un progetto ambientale per fare in modo, con la condivisione delle fognature bianche e nere, che Senigallia non finisca sott’acqua ad ogni pioggia. Si tratta di un lavoro importante e indispensabile. Ci saranno inoltre una pista ciclabile e un marciapiede, un primo passo per l’abbattimento delle barriere architettoniche".

L’abbattimento dei pini consentirà il proseguimento dei lavori che prevede oltre al rifacimento completo di tutti i sottoservizi, la realizzazione di due marciapiedi, una pista ciclabile larga 2,50 metri lato città, una corsia di marcia a senso unico, due file di alberature e un parcheggio longitudinale. Un modo per riconsegnare, soprattutto a pedoni e ciclisti, il viale che era ormai diventato intransitabile e dove si erano verificate numerosi incidenti dovuti agli smottamenti presenti. Gli uffici comunali continueranno a garantire una informazione puntuale nei confronti dei residenti, sia per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti, sia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti che potrebbero determinare disagi.