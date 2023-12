Gli altri fronti. Due milioni per le strade. Cambio di passo sui borghi

Assestamento di bilancio e adozione del regolamento per le armi alla polizia locale: la giunta rimanda i due capitoli a febbraio. Evidentemente sindaco e assessori dovranno concertare meglio le dichiarazioni ufficiali. Il vicesindaco Giovanni Zinni, assessore al bilancio, e la titolare della cultura, Anna Maria Bertini, in sede di consiglio comunale-fiume proprio sul bilancio, una settimana fa erano stati categorici: "Entro gennaio approveremo il primo assestamento" avevano detto, la Bertini addirittura si era spinta a dichiarare "entro le prime due settimane di gennaio". Ci ha pensato il sindaco Silvetti a mettere tutti d’accordo: "Non c’è tutta questa fretta, forse faremo qualcosa a febbraio. Dobbiamo capire la situazione del bilancio regionale da dove però intanto sono arrivati aiuti corposi per noi, penso al salvataggio di Conerobus. Palazzo Raffaello inoltre ci ha garantito 2 milioni di euro per gli asfalti delle strade, per le manutenzioni e per il recupero urbano". Una notizia che renderà felice l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, unico assente ieri alla conferenza stampa di fine anno per motivi di salute, assieme alla Bertini e al collega del decoro e del verde Daniele Berardinelli tra quelli ‘trattati peggio’ in sede di bilancio di previsione 2024.

A proposito di lavori pubblici il primo cittadino chiede un sacrificio agli anconetani e piazza una stilettata alla giunta Mancinelli: "Il 2024 sarà l’anno dei cantieri per i progetti legati al Pnrr – sono state le parole del primo cittadino dorico – e agli anconetani chiedo un sacrificio e di avere pazienza, di essere tolleranti per i disagi che si potranno creare. A proposito di Pnrr, è vero, abbiamo ereditato una cinquantina di milioni di euro di lavori, più o meno a seconda dei punti di vista, ma si tratta di investimenti modesti rispetto ad altre città italiane che sono riuscite a intercettare cifre ben più importanti, penso a Padova ad esempio".

Sul tema dell’armamento dei vigili urbani è stato l’assessore alla sicurezza Zinni a confermare che l’approvazione del regolamento non avverrà alla prima e forse neppure alla seconda seduta del consiglio comunale una volta ripresi i lavori dopo le feste: "Non armeremo i nostri agenti tanto per farlo o per questioni ideologiche, ma perché dobbiamo migliorare la sicurezza del capoluogo dove ancora si verificano episodi di cronaca gravi – ha detto Silvetti – Polizia e carabinieri fanno un grande lavoro, ma noi vogliamo aiutarli, soprattutto di notte, e per farlo serve che la polizia locale si armi".

Sui grandi eventi, dalla Festa del Mare al prossimo show di Capodanno, con particolare attenzione per il Natale, la giunta Silvetti ha puntato molto sul centro e per il futuro ha annunciato grande attenzione per i ‘Borghi’, le frazioni: in mezzo una zona grigia ancora dimenticata: "È vero, dobbiamo fare di più per tutti i quartieri della città, ma siamo in sella da pochi mesi, abbiamo bisogno di tempo per mettere a terra tutti i nostri progetti – ha aggiunto il sindaco – Perché borghi e non frazioni? Per dare maggiore dignità, in fondo alcuni di loro in passato erano comuni a se stanti".

p.cu.