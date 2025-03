Gli alunni delle Mercantini piantano alberi al posto di quelli malati

Gli alunni delle elementari piantano nuovi alberi al posto di quelli secchi o malati. Così la ‘Festa dell’Albero’, celebrata nel novembre scorso, passa alla ‘fase due’. Nel corso dell’anno scolastico, come previsto dal programma stilato da Legambiente in collaborazione con il Comune di Falconara, i bambini della scuola primaria avevano il compito di fare un’indagine nel proprio quartiere di appartenenza per censire gli alberi che si sono seccati a causa delle condizioni meteo o delle malattie, oppure che semplicemente non hanno attecchito.

La scuola nel frattempo, con l’aiuto dell’agronomo del Comune, ha deciso quali essenze piantare, vicino al plesso di appartenenza. La giornata di giovedì è stata quella delle nuove piantumazioni per la elementare Mercantini. Sono stati messi a dimora un acero campestre e un ginko biloba nell’area verde tra via Puglie e la scuola, un pruno è stato piantato nel giardino della stessa Mercantini. I bambini se ne prenderanno cura e ne seguiranno l’attecchimento nelle prossime settimane.

Nei prossimi giorni invece i bambini della Leopardi adotteranno una Robinia Pseudoacacia dai fiori lilla, piantumata oggi dal giardiniere comunale in un’aiuola di via XX Settembre. "La festa dell’albero – dice con soddisfazione l’assessore alla Scuola e all’Ambiente Elisa Penna – è un momento gioioso per i nostri bambini che racchiude un grande messaggio di rispetto e cura. L’amore per l’ambiente che ci circonda e l’impegno necessario a preservarlo e valorizzarlo sono semi preziosi e fragili da proteggere e incoraggiare".