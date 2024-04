Gli alunni prendono pennelli e vernice: rimessa a nuovo l’aula dove fanno lezione

Vestiti "di tutto punto" si sono messi al lavoro divertendosi per la loro scuola, per renderla più bella e fruibile per se stessi e gli insegnanti. Nella sede di Osimo dell’istituto superiore "Laeng-Meucci", la classe 2AMM ha vestito di nuovo la propria aula con pennelli, vernice e lavoro di squadra. "L’iniziativa di ritinteggiare le pareti della propria aula, partita dagli studenti, ha dimostrato responsabilità, rispetto delle cose comuni, interesse per la creazione di un ambiente di apprendimento confortevole e senso di appartenenza alla scuola – ha detto la dirigenza -. Complimenti a questi studenti che, con il loro esempio, ci insegnano che anche le piccole azioni possono fare la differenza e che quando si lavora insieme con entusiasmo e dedizione, si possono ottenere grandi risultati. Un esempio da seguire per tutti". Nel contempo nella vicina Agugliano ha avuto luogo il taglio del nastro per l’ampliamento della scuole medie di Polverigi – Agugliano "Gaspare Spontini" con la realizzazione di cinque nuove aule che saranno adibite a laboratori di musica, stem, polifunzionale, informatica ed arte.