Gli amatoriali fanno festa. Sfilano i protagonisti dei tornei

La sala conferenze del Parco del Conero di Sirolo ha fatto da cornice a una serata di festa e celebrazione del tennis amatoriale marchigiano, svoltasi venerdì 24 ottobre. L’evento, organizzato da Stefano Sampaolesi, responsabile del circuito City Tennis Tour, ha visto la partecipazione di decine di appassionati, dirigenti e istituzioni per le premiazioni finali del Circuito Senior & Lady Tour 2025. Sul palco sono saliti tutti gli iscritti al Master Finale Marche-Abruzzo, i vincitori delle varie classifiche a punti, i campioni Regionali Veterani Marche-Abruzzo e i dirigenti dei circoli affiliati che hanno organizzato le tappe dei tornei Senior, Young e Junior durante tutta la stagione. Una serata che ha saputo raccontare, attraverso volti e storie, cosa significa il tennis di base nelle Marche: aggregazione, passione e senso di appartenenza.

Andrea Bolognesi, presidente del Comitato Marche della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha sottolineato l’importanza strategica del tennis di base per tutto il movimento delle racchette: "Il tennis amatoriale rappresenta il cuore pulsante del nostro movimento regionale. Parliamo dell’85% dei tesserati, persone che giocano per divertirsi, per stare insieme, per vivere una passione. Questi circuiti non sono solo competizioni ma vere comunità che tengono vivo l’amore per questo sport in tutte le Marche".

Il presidente ha poi ricordato i risultati raggiunti: "Come federazione regionale abbiamo lavorato per raddoppiare le partecipazioni alle squadre e ai tornei. Le Marche sono oggi prime in Italia per percentuale di crescita nell’attività di base. Continueremo a sostenere queste realtà, perché è proprio dai circoli e dagli appassionati che nasce la forza del tennis marchigiano". Stefano Sampaolesi, ideatore e anima del City Tennis Tour, ha evidenziato: "Organizzare questo circuito significa stare in mezzo ai circoli, ascoltare le loro esigenze e creare opportunità per chi ama giocare a tennis a qualsiasi livello. Vedere questa sala piena di appassionati dimostra che abbiamo costruito qualcosa di importante: il tennis amatoriale nelle Marche è aggregazione, amicizia e passione condivisa. Un ringraziamento speciale a tutti i circoli che hanno ospitato le tappe del tour: senza di loro, senza il lavoro quotidiano dei dirigenti, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Loro sono il cuore del sistema".

Emiliano Guzzo, già presidente FITP Marche per 16 anni: "Ho sempre creduto che il tennis di base fosse fondamentale. Le Marche hanno costruito un sistema dove professionismo e dilettantismo si completano. I circuiti amatoriali sono la linfa vitale del nostro sport e svolgono una funzione di traino di cui non si può assolutamente fare a meno".

Andrea Pongetti