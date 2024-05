Gli ambientalisti protestano davanti al ministero

Un presidio davanti al ministero dell’ambiente dei comitati di Falconara, nell’ambito della mobilitazione avviata nei mesi scorsi al grido di "Fermiamo il disastro ambientale". È quanto organizzato, ieri mattina, a Roma. Una delegazione falconarese ha consegnato al dottor Fabio Tancredi, vicecapo di gabinetto del Mase, un documento per chiedere un cambio di passo in materia ambientale, bonifiche e una città più salubre dove vivere. Hanno partecipato rappresentanze di Falkatraz, Comitato Mal’aria, Ondaverde, ma anche della Campagna per il clima, fuori dal fossile. Gli ambientalisti, si è letto in una nota di Glomeda, "hanno manifestato sotto i palazzi del potere per rivendicare un futuro libero dalla raffineria, una comunità che rifiuta il sacrificio del capitalismo fossile. Dopo un incontro coi responsabili del ministero, le militanti e i militanti hanno scaricato una montagna di scatoloni all’ingresso del ministero, un box per ogni rivendicazione, per ogni territorio che resiste, per ogni battaglia che dal basso si impegna per l’unica transizione possibile, quella che passa attraverso il superamento del sistema attuale, fatto di oppressione, di sfruttamento, di estrattivismo".