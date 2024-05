Gli ambientalisti:: "Sì al Cardeto dentro al Conero"

"Sì all’inclusione del Cardeto nell’area del Parco del Conero". A lanciare un messaggio di totale accordo con le dichiarazioni della giunta comunale di centrodestra arriva il placet delle associazioni ambientaliste. Le stesse che stanno tenendo botta su altri fronti importanti della città, dal Molo Clementino per le grandi navi da crociera alla riattivazione del collegamento ferroviario fino alla stazione ‘Ancona marittima’. Sull’ingresso del Cardeto nel controllo dell’Ente Parco l’apertura è totale: "Il nostro parere sulla volontà di includere nel Parco del Conero anche il parco comunale di Monte Cardeto, intitolato a Franco Scataglini – scrivono Associazione Culturale Ankon Nostra, Associazione No fumi ODV, Circolo, Naturalistico Il Pungitopo, Comitato Mezzavalle Libera, Comitato Porto Storico Ancona, Italia Nostra Ancona, Salviamo il Paesaggio, WWF – è favorevole considerato che la estensione del Parco del Conero arriva già fino ai Cantieri Navali, tutelando così la falesia sopra le grotte del Passetto e della Grotta Azzurra. Si rafforzerebbero, inoltre, la tutela della biodiversità dell’area, in cui sono presenti specie floristiche rare, e l’attenzione a fronte di vari progetti di cementificazione del recente passato: tentata realizzazione di un albergo, stoppato solo da un referendum cittadino, o la tentata privatizzazione del faro e dell’edificio adiacente utilizzato da Guglielmo Marconi per le sue sperimentazioni. Conseguenze negative non se ne vedono e anzi la possibilità di coinvolgere anche il Parco del Conero, senza nulla togliere al Comune di Ancona, nelle iniziative di valorizzazione dell’area ne avrebbe tutto da guadagnare. L’ampliamento dell’area del Parco del Conero sarebbe infatti un ulteriore motivo per ottenere i finanziamenti regionali necessari, tagliati dalla Regione Marche fin dal 2015, non solo al Conero, ma a tutti i parchi e le riserve naturali regionali, da circa 10 anni tenuti a dieta quasi mortale".