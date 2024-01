Gli ambulanti traslocano a destra di Corso Garibaldi: "I negozi sono tutelati"

Lavori al Mercato delle Erbe, gli ambulanti di corso Mazzini spostati lungo corso Garibaldi. Ieri l’ultimo incontro in Comune per la scelta dei posti, seguita con il criterio di anzianità dell’attività commerciale. Alla fine il Comune ha scelto la strategia di una fila unica dall’incrocio con via Castelfidardo fino all’angolo con piazza Roma sulla parte destra del corso a scendere verso il porto. Una soluzione che, tuttavia, potrebbe non essere quella definitiva: "Ci siamo dati un mese di tempo, da lunedì prossimo appunto quando inizierà la nuova regolamentazione, fino alla prima settimana di febbraio – è stata la spiegazione dell’assessore al Commercio Angelo Eliantonio – Passato un mese ci incontreremo di nuovo con gli ambulanti e sentiremo da loro se la soluzione individuata va bene e dunque va implementata o se, altrimenti, sarà necessario apportare delle modifiche o cambiare del tutto soluzione".

Sono 25 le imprese ambulanti costrette a lasciare corso Mazzini e spostarsi, per ora, da un Corso all’altro. L’amministrazione comunale ha voluto che il lato scelto fosse quello destro e non la parte opposta e la spiegazione spetta all’assessore competente: "Nel tratto da via Castelfidardo a via Marsala non ci sono attività commerciali, mentre di fronte sì – ha aggiunto Eliantonio – In quello da via Marsala fino a piazza Roma sono soprattutto catene di negozi e quindi abbiamo tutelato gli altri negozi. È vero, c’è un problema, ossia l’ingresso alla Galleria Dorica e stiamo cercando di capire come risolverlo. Ripeto, non è la soluzione definitiva, ma solo sperimentale, dunque modificabile in corso d’opera. Massimo ascolto da parte nostra alle loro esigenze, in fondo siamo noi ad aver creato loro un disagio e non il contrario". Gli ambulanti spostati avranno a disposizione l’uso di alcuni posti auto per il carico-scarico su via Marsala (6 stalli), mentre altri posti dedicati per le stesse operazioni saranno disponibili in altri punti della città.

Oltre ai commercianti dentro il Mercato delle Erbe e agli ambulanti, ci saranno disagi anche per i negozianti del tratto di corso Mazzini da via Marsala all’angolo con piazza Roma e via Carducci, ossia quelli del tratto limitrofo proprio al mercato. Quel tratto di strada verrà liberato dalle bancarelle, i veicoli non avranno accesso se non quelli operativi per i lavori del mercato, ma per fortuna i marciapiedi resteranno pedonabili. I tecnici e gli amministratori rassicurano che la funzionalità dei passaggi sarà garantita così come la visibilità dei negozi in questione. Allestito anche il passaggio pedonale per entrare e uscire dal Mercato delle Erbe.

A tal proposito, dopo la scelta fatta dai commercianti di restare dentro la struttura di ferro e vetro anche durante il cantiere attivo, l’assessore Eliantonio attacca ancora la vecchia giunta Mancinelli: "Abbiamo ridato fiducia ai commercianti del Mercato delle Erbe dopo che l’avevano persa e capaci di ricostruire un rapporto con loro. Si sentivano abbandonati e lo hanno dimostrato in campagna elettorale" ha detto l’assessore di Fratelli d’Italia.

Pierfrancesco Curzi