Gli ambulanti vicino alla fontana: "Inflessibili sul rispetto degli spazi"

Anno nuovo, vita "nuova" per le bancarelle del centro. Nuova, tra virgolette, perché alcuni dei banchi mercatali ritroveranno casa in Corso Mazzini, posizione originaria prima dell’avvio del cantiere al Mercato delle Erbe, mentre altri nell’area di piazza Roma, attorno alla Fontana dei Cavalli. Parte oggi, infatti, la nuova sperimentazione, dopo un 2024 in cui gli ambulanti – operativi sei giorni su sette – sono stati accolti in Corso Garibaldi, in conseguenza delle proroghe concesse di tanto in tanto dal Comune, e in cui è stato necessario compendiare, al tempo stesso, le esigenze degli esercizi in sede fissa che s’affacciano lungo il principale boulevard cittadino. Dire che ci sono state discussioni è un eufemismo. Ma ora la quadra è stata trovata per un ulteriore trasferimento e, a giudicare dalle parole al Carlino dell’assessore alle Attività economiche e ai Mercati Angelo Eliantonio, l’amministrazione farà rispettare in maniera scrupolosa gli spazi assegnati: "Su una cosa saremo inflessibili questa volta: il dimensionamento dei banchi e il rispetto degli spazi assegnati – apre la riflessione l’esponente di Fratelli d’Italia –. Basta caos e regole non rispettate. La Polizia locale vigilerà attentamente. Per questo l’ufficio Manutenzioni ci ha coadiuvato nel ridefinire gli spazi degli stalli per terra, utili agli operatori per capire il proprio posizionamento e non eccedere". Era stato lo stesso Eliantonio, sulle nostre colonne, a raccontare che secondo un’indagine degli agenti anconetani, tra gli ambulanti "solo in otto su 60 rispettano i dimensionamenti dei banchi. Questo anche perché mancano le righe". Righe gialle, per l’esattezza. Già presenti da qualche giorno in centro, non appena sono stati smontati gli addobbi del Natale. L’assessore aveva anche chiarito di voler mettere ordine e occuparsi seriamente della questione degli ambulanti, in quanto "nessuno si era mai occupato, come abbiamo fatto noi in 18 mesi, del mercato". Motivi per i quali, ha integrato invece ieri, "noi perseguiamo sempre l’interesse generale e mai quello particolare". Sulla nuova sperimentazione, ha detto Eliantonio, "è figlia della concertazione e delle criticità emerse precedentemente. Non ragioniamo col paraocchi ma sperimentiamo e testiamo sul campo per trovare le soluzioni migliori che accontentino le attività in sede fissa e il commercio ambulante. Qualora dovessimo riscontrare problematiche anche per quanto riguarda questa sistemazione, le affronteremo e le risolveremo come abbiamo sempre fatto", annunciando di aver già incontrato una delegazione di ambulanti di piazza Roma. Gli operatori mercatali, ricollocati quindi tra Corso Mazzini e con postazioni aggiuntive nella stessa piazza, dovranno cessare la loro attività alle 13 per sgomberare entro le 13.30.