Gli americani Parsons Dance alla Fenice

Un evento d’eccezione al Teatro la Fenice di Senigallia. Questa sera (ore 21) la storica compagnia americana Parsons Dance, fondata nel 1985 su iniziativa del geniale coreografo David Parsons e del light designer Howell Binkley, porta in scena il suo nuovissimo spettacolo intitolato ‘Balance of Power’.

L’appuntamento dà il via al cartellone di danza organizzato dal Comune e dall’Amat. ‘Balance of Power’ propone sei pezzi, classici del repertorio di Parsons Dance e novità, in un mix che valorizza l’intera compagnia e i suoi singoli elementi. Tra le pietre miliari sono da citare almeno ‘Caught’, definita dalla critica ‘una delle più grandi coreografie degli ultimi tempi’, e l’assolo mozzafiato su ‘Let The Power Fall’ di Robert Fripp. Per la prima volta in Europa verranno presentate in questo tour due nuove produzioni realizzate nel corso di quest’anno: ‘Juke’, omaggio all’album ‘Bitches Brew’ del leggendario jazzista Miles Davis e agli anni Settanta, e ‘The Shape of Us’, che rappresenta l’ultima creazione coreografica di David Parsons.

Si tratta di un viaggio dall’alienazione alla connessione con la musica del gruppo elettronico sperimentale Son Lux, guidato da Ryan Lott.

I ballerini si ‘esplorano’ scoprendo la reciproca bellezza e i loro legami comunitari. Sul palcoscenico del Teatro la Fenice saliranno Zoey Anderson, Megan Garcia, Téa Pérez, Luke Romanzi, Joseph Cyranski, Justine Delius, Joanne Hwang, Luke Biddinger, Emerson Earnshaw. Lo spettacolo è una produzione di Parsons Dance con Art Works Production-Antonio Gnecchi Ruscone, in collaborazione con Alveare Produzioni.

La compagnia americana con sede New York è amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di vivere e incarna il senso più genuino di un’arte che punta dritto all’emozione e al desiderio nascosto di ogni spettatore di ballare, saltare e gioire insieme ai ballerini. Difficile non lasciarsi trasportare dai ritmi vibranti e dalle coreografie avvolgenti e colorate dei ballerini della Parsons Dance.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro la Fenice (aperta giovedì, venerdì e sabato dalle ore 17 alle 20 e nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio) e sul sito www.vivaticket.com (con aggravio di costo in favore del gestore del servizio). Per informazioni: Teatro La Fenice (071 7930842) negli orari di apertura, 335 1776042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30), www.feelsenigallia.it, e AMAT (071 2072439 e www.amatmarche.net).